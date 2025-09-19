Com uma possível novidade na escalação, o Brusque enfrenta o Guarani às 19h deste domingo, 21, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela terceira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Alex Ruan vem treinando normalmente e pode voltar a campo após pouco mais de um mês. A partida é crucial para que o quadricolor se recupere na luta pelo acesso.

Alex Ruan não joga desde 17 de agosto, quando saiu lesionado na derrota por 2 a 1 para o Londrina, no Augusto Bauer. Ele teve um problema na fáscia plantar (um tecido na sola do pé) e tinha estimativa oficial de retorno para outubro. Contudo, já foi relacionado contra a Ponte Preta no domingo, 14, e tem treinado com a equipe.

Preparação

O treino na tarde desta quinta-feira, 18, teve apenas 14 jogadores, que não foram relacionados para o empate com a Chapecoense no dia anterior, em Chapecó, pela Copa Santa Catarina. O auxiliar-técnico Felipe Romário, que comandou a equipe à beira do campo no Oeste, participou dando suporte nos treinamentos ministrados por Bernardo Franco.

Na primeira parte, os jogadores treinaram passes e finalização. Na segunda, foram trabalhados posicionamentos e diferentes saídas de jogo, com simulações de contra-ataque.

Escalações possíveis

Seguindo as tendências das últimas rodadas, uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Olávio (Douglas Oliveira). Não há pendurados ou desfalques por suspensão.

Numa variação com três zagueiros, o Brusque pode ir a campo com Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Biel (Alex Paulino), Ailton (Alex Ruan); Diego Mathias, Guilherme Pira; Douglas Oliveira (Olávio).

Momento quadricolor

Desde a vitória por 2 a 0 sobre o CSA, que garantiu a classificação à segunda fase da Série C, o Brusque não venceu mais. Acumula três derrotas e um empate, somando Série C e Copa Santa Catarina.

No Grupo C da Série C, o quadricolor segue sem pontos, enquanto a Ponte Preta tem seis; Guarani e Náutico possuem três pontos cada. Mesmo se perder neste domingo, 21, o Brusque ainda terá chances matemáticas de acesso, mas muito reduzidas.

Guarani

O Guarani passou por uma importante recuperação desde a chegada do técnico Matheus Costa. O treinador chegou na 15ª rodada, estreando com empate no dérbi contra a Ponte Preta, e iniciou uma arrancada com vitórias consecutivas sobre Ypiranga, ABC e Confiança.

O Bugre só foi voltar a perder na primeira rodada da segunda fase: 1 a 0 para a Ponte Preta no Brinco de Ouro. Contudo, no jogo seguinte, bateu o Náutico por 2 a 0 nos Aflitos.

A partida marcou não só a recuperação da equipe no grupo, mas também a redenção de Dalberson. O goleiro, que passou pelo Brusque em 2021, falhou no dérbi, mas foi fundamental para garantir a vitória em Recife, inclusive com a defesa de um pênalti.

Não há suspensos ou pendurados no Guarani. Uma possível escalação tem Dalberson; Lucas Justen, Alan Santos, Raphael (David Braz), Emerson; Kelvi Gomes, Isaque; Kauã Jesus, Diego Torres, Mirandinha; Bruno Santos.

Retrospecto

7 jogos oficiais

4 vitórias do Brusque

1 empate

2 vitórias do Guarani

8 gols do Brusque

7 gols do Guarani

Guarani x Brusque em tempo real

Acompanhe Guarani x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

