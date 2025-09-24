Brusque volta ao Oeste do estado para duelo com o Concórdia pela Copa Santa Catarina

Ainda sem vencer na Copa Santa Catarina, o Brusque enfrenta o Concórdia no Domingos Machado de Lima, no Oeste do estado, nesta quarta-feira, 24, pela terceira rodada do grupo B. O duelo inicia às 20h.

As duas equipes ocupam as duas últimas posições na classificação do grupo B. O Brusque perdeu para o Santa Catarina em casa e empatou com a Chapecoense em Chapecó, enquanto o Concórdia perdeu para essas duas equipes. Somando os jogos da Série C, o Quadricolor não vence há cinco partidas, com quatro derrotas no período.

No último confronto entre as equipes, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense deste ano, no Domingos Machado de Lima, o Brusque goleou o Concórdia por 4 a 1, de virada. Gabriel Biteco abriu o placar para os mandantes, mas Rodrigo Potiguar empatou e Guilherme Pira marcou três vezes para fechar o placar. A última vitória do Galo do Oeste no confronto foi há mais de quatro anos no Campeonato Catarinense, em março de 2021, por 2 a 1.

Mais um duelo no Oeste

Na manhã desta terça-feira, 23, o Brusque fez o último treino no Augusto Bauer antes de partir para Concórdia durante o período da tarde. É a segunda viagem seguida ao Oeste do estado, já que o Quadricolor enfrentou a Chapecoense na Arena Condá na última quarta-feira, 17, e empatou por 0 a 0.

Os jogadores que começaram no banco na derrota contra o Guarani pela Série C no último domingo, 21, foram relacionados para o duelo em Concórdia, mesmo os cinco que entraram em campo no segundo tempo — Adrianinho, Alex Paulino, Douglas Oliveira, Jhonny Lucas e Thomaz. Mais uma vez, os titulares foram poupados do duelo pela competição estadual. O Brusque volta a enfrentar o Bugre pela terceira divisão nacional no próximo sábado, 27, no Augusto Bauer.

A possível escalação do Brusque tem André Luiz; Danielzinho, Thiago Freitas, Maurício, Ailton; Bernardo Lemes, Jhonny Lucas; Clinton, Thomaz, Adrianinho; João Veras. Quem vai comandar o time desta vez será o auxiliar-técnico Marcos Skavinski, o Marcão, assim como no confronto da estreia diante do Santa Catarina. No duelo contra a Chapecoense, quem esteve à beira do gramado foi Felipe Romário, treinador da equipe sub-20.

O treinador principal, Bernardo Franco, comandou os treinamentos, mas não vai trabalhar em campo no jogo.

Concórdia tenta mobilizar torcida para se recuperar

O Concórdia, que ainda não pontuou na Copa Santa Catarina, fez uma promoção de ingressos para o torcedor que adquirisse as entradas de forma antecipada até a véspera do duelo. A equipe é a atual campeã da competição.

O time do técnico Maurinho vem de goleada sofrida diante do Santa Catarina fora de casa por 4 a 1.

Mesmo com o início ruim, a equipe segue se reforçando pelo sonho do bicampeonato. Durante a semana, o Galo do Oeste anunciou a contratação do centroavante Modesto. O jogador de 23 anos foi revelado na base do Avaí e passou por Tombense, Marcílio Dias e Goiânia.

Arbitragem

Jocemar Klein apita o jogo no Oeste do estado. Ele será auxiliado por Michel Bavaresco e Erick Matheus Pöttker. Fabrizio Scatamburgo Henrique Bento é o quarto árbitro.

Concórdia x Brusque em tempo real

Acompanhe Concórdia x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

