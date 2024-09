O confronto Brusque x Amazonas começa às 21h30 desta segunda-feira, 23, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. É um jogo válido pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Há transmissão do Premiere, tanto nos pacotes de TV por assinatura quanto nos aplicativos GloboPlay e Premiere. No YouTube, será possível assistir no canal Goat.

Conforme a tabela detalhada no site da CBF, a TV Brasil também tem os direitos de transmissão da partida. É possível acessar o canal em sinal aberto digital, nos pacotes de TV por assinatura ou no aplicativo TV Brasil Play.

Saiba como comprar ingressos para Brusque x Amazonas

Brusque x Amazonas em tempo real

Acompanhe esta partida do Brasileirão Série B com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h.

