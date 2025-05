Brusque x Athletico-PR: acompanhe o jogo da Copa do Brasil em tempo real

O Brusque enfrenta o desfalcado Athletico às 16h desta quinta-feira, 1º, na Arena Joinville, no que é o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada em Joinville porque o estádio Augusto Bauer não possui a capacidade mínima para 10 mil pessoas, exigida no regulamento da competição. As duas equipes nunca se enfrentaram oficialmente, mas se reencontram após jogo-treino realizado no fim de março.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel; Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; Álvaro.

Técnico: Filipe Gouveia

Athletico-PR: Mycael; Raul, Habraão, Tobias Figueiredo e Fernando; Falcão, Patrick e Bruno Zapelli; Tevis, Luiz Fernando e Renan Peixoto.

Técnico: Maurício Barbieri

Brusque x Athletico-PR

Copa do Brasil – 3ª fase

Jogo de ida

Arena Joinville

Trio de arbitragem (TO): Edina Alves Batista, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima.

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS).