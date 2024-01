Brusque recebe a Chapecoense em seu primeiro jogo como mandante em Balneário Camboriú

O Brusque enfrenta a Chapecoense às 20h30 desta quarta-feira, 24, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Após vencer o Barra em Itajaí na estreia, o quadricolor joga como mandante e pode realizar algumas mudanças na escalação. A Chape está invicta há três partidas no confronto.

Luizinho Lopes afirma que até é possível repetir a escalação que começou o jogo contra o Barra. Contudo, não tem certeza sobre quais jogadores poderá utilizar, por conta do desgaste. O técnico tem diminuído as cargas de treinamento no meio da semana e acredita que para o terceiro jogo, contra o Figueirense, no sábado, 27, haja uma preocupação maior.

“O processo de recuperação continua. Já vamos dar entrada na concentração. Alguns jogadores estão com um pouco mais de cansaço, desgaste. Temos que ver se fica ainda algum resquício de desgaste pontual em algum músculo, que requeira uma atenção maior. Sendo bem sincero, a gente chega neste momento no treino de manhã sem definir 100% o que vai se passar amanhã. Ainda estamos dentro das 48h após o jogo”, comenta.

“Digamos que todos vão estar aptos para fazer o segundo jogo; no terceiro, já vai preocupar um pouquinho mais”, completa. Ele destaca ainda que um intervalo com um dia a mais até a quarta rodada faz uma diferença significativa na recuperação.

Novidade

Reforço mais recente do Brusque, o meio-campista Dionísio pode estrear. Ele ficou a temporada de 2023 sem entrar em campo por conta de uma lesão nos ligamentos do joelho sofrida no fim de 2022. Atuou apenas por alguns minutos na última rodada da Série B do ano passado. Ele está apto para jogo e pode atuar em todas as funções no meio-campo, principalmente como segundo volante.

Estádio

O Brusque estreia como mandante no Estádio das Nações, já que o Augusto Bauer está em reforma. O técnico Luizinho Lopes pretende realizar uma sessão de treinamento em Balneário Camboriú antes das partidas “em casa”. O treino desta terça-feira, 23, seria realizado lá, mas as chuvas atrapalharam estes planos e as atividades foram realizadas no Olaria, em Guabiruba.

“Quero parabenizar toda a equipe de trabalho que tomou conta do campo [do Estádio das Nações] a diretoria, todos que estiveram à frente dos trabalhos. Pelo que nós pegamos e da forma que está, realmente foi feito um ótimo trabalho num curto espaço de tempo”, comenta Luizinho Lopes.

“Quanto ao mando, gera uma ansiedade natural porque o Augusto Bauer sempre foi um mando muito forte, nos sentíamos amparados por uma atmosfera agressiva ao adversário. Não teremos isso a nosso favor num primeiro momento [da temporada]. Vamos criar uma nova energia, nos adaptar”, completa.

Cartões

Wallace, Dentinho e Madison receberam cartões amarelos na estreia.

Chapecoense

A Chapecoense também venceu na estreia: 1 a 0 sobre o Hercílio Luz no sábado, 20, na Arena Condá, com gol de Marcinho, um dos quatro remanescentes do elenco que terminou 2023. Mailton e Osman Júnior levaram cartões amarelos.

A partida também marcou a despedida de Rafael Lima. O zagueiro acumulou 208 jogos pela Chape e também fez história no Hercílio. Em Santa Catarina, também teve passagem marcante pelo Atlético na campanha de acesso à elite estadual, em 2022. Aos 37 anos, ele se aposenta dos gramados e agora trabalha na diretoria do Verdão d’Oeste.

O elenco se apresentou na Arena Condá às 8h desta segunda-feira, 22, e fez um treino fechado no estádio. A viagem foi feita de ônibus, com saída às 12h de Chapecó, chegando ao hotel em Itajaí por volta das 22h.

O técnico Claudinei Oliveira pode utilizar uma escalação com Léo Vieira; Mailton, Doma, João Paulo, Mancha; Eduardo, Tárik (Auremir); Marlone, Osman Júnior; Marcinho e Perotti. Contudo, também deve realizar mudanças em função do desgaste na estreia.

Retrospecto

72 jogos oficiais;

17 vitórias do Brusque;

19 empates;

36 vitórias da Chapecoense;

76 gols do Brusque;

113 gols da Chapecoense.

A Chape está invicta há três jogos: 0 a 0 no Augusto Bauer e 1 a 0 na Arena Condá, pelo Brasileiro Série B de 2022; e 0 a 0 novamente em Chapecó, pela quinta rodada do Catarinense 2023.

Ex aqui, ex lá

O meia-atacante Marlone, da Chapecoense, passou pelo Brusque em 2021. No lado do Brusque, estão o lateral Ronei, formado na Chape, que atuou pelo clube até o ano passado; o atacante Paulinho Moccelin, com passagem pelo adversário em 2020; e o lesionado atacante Luizinho, que foi jogador do Verdão d’Oeste em 2022.

Arbitragem

Rafael Traci (FIFA) apita a partida, auxiliado por Eder Alexandre (CBF) e Luciane Rodrigues Santos (CBF). Tiago Soares dos Santos (FCF) é o quarto árbitro.

Ingressos

É possível comprar online, por meio do site Ingresso Nacional. As vendas físicas ocorrem na Bruscão Mania e na secretaria do Brusque. Os ingressos avulsos custam R$ 30, com direito à meia-entrada, nos setores mandante e visitante.

Na secretaria do Brusque, também estão à venda os pacotes com ingressos para os seis jogos da primeira fase do estadual (contra Chapecoense, Figueirense, Joinville, Inter de Lages, Hercílio Luz e Marcílio Dias) a R$ 120. Este pacote está disponível até quarta-feira, 24.

Loja Bruscão Mania (em frente ao estádio Augusto Bauer): das 9h às 12h e das 13h às 18h.

Secretaria do Brusque (nas dependências da Arena Brusque): das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

