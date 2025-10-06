Brusque x Chapecoense: jogo da Copa SC 2025 em tempo real
Equipes fazem duelo direto por classificação ao mata-mata
Brusque: André Luiz; Danielzinho, Thiago Freitas, Maurício, José Ítalo; Roberto, Carlos Santos, Thomaz; Ailton, Luizão, Douglas.
Técnico: Bernardo Franco
Chapecoense: Gabriel; Kauan Schramm, Kauan Faria, Vinicius, Vanzela; Luciano, Cacá, PH; Almer Salas, Luis Miguel, Kaique Maciel.
Técnica: Nivia de Lima
Reservas do Brusque: José Vinicius; João Vithor, Clinton, Cauã, Pira, DG, Dionatan, Baiano, Bernardo, Vinícius, Robson Luiz.
Reservas da Chapecoense: Kainã; Cauã, Vinicius Poz, Cadu, Enzo, Kauê, Miguel Stoco, Juan, Alberto, Gleidson, Jorge, Mateus Goiano.
Copa Santa Catarina
5ª rodada – Grupo B
Estádio Augusto Bauer, Brusque
Fernando Henrique de Medeiros Miranda apita o jogo, auxiliado por João Victor Aparecido Donner Macedo e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz
