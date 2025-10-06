Brusque x Chapecoense: jogo da Copa SC 2025 em tempo real

Equipes fazem duelo direto por classificação ao mata-mata

Brusque x Chapecoense: jogo da Copa SC 2025 em tempo real

Equipes fazem duelo direto por classificação ao mata-mata

Comente

Brusque: André Luiz; Danielzinho, Thiago Freitas, Maurício, José Ítalo; Roberto, Carlos Santos, Thomaz; Ailton, Luizão, Douglas.
Técnico: Bernardo Franco

Chapecoense: Gabriel; Kauan Schramm, Kauan Faria, Vinicius, Vanzela; Luciano, Cacá, PH; Almer Salas, Luis Miguel, Kaique Maciel.
Técnica: Nivia de Lima

Reservas do Brusque: José Vinicius; João Vithor, Clinton, Cauã, Pira, DG, Dionatan, Baiano, Bernardo, Vinícius, Robson Luiz.
Reservas da Chapecoense: Kainã; Cauã, Vinicius Poz, Cadu, Enzo, Kauê, Miguel Stoco, Juan, Alberto, Gleidson, Jorge, Mateus Goiano.

Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.
Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página
A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.

Brusque x Chapecoense

Copa Santa Catarina
5ª rodada – Grupo B
Estádio Augusto Bauer, Brusque

Fernando Henrique de Medeiros Miranda apita o jogo, auxiliado por João Victor Aparecido Donner Macedo e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior