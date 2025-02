O confronto Brusque x Chapecoense começa às 18h30 deste sábado, 1º, no estádio Augusto Bauer. É um jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Catarinense.



A partida tem transmissão da FCF TV no YouTube.

O Brusque terminou a primeira fase do Catarinense na quarta posição, com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, 13 gols marcados e oito gols sofridos. Tem três vitórias consecutivas, sobre Concórdia, Trem (pela Copa do Brasil) e Hercílio Luz

A Chapecoense foi a quinta colocada na primeira fase, com três vitórias, sete empates e uma derrota, 14 gols marcados e 11 sofridos. Não perde há sete partidas, com seis empates e uma vitória no período.

Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer enfrentará o Criciúma ou o Joinville nas semifinais.

Brusque x Chapecoense em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h.

Retrospecto

76 jogos oficiais

17 vitórias do Brusque

21 empates

38 vitórias da Chapecoense

78 gols do Brusque

117 gols da Chapecoense

Na primeira fase, em 22 de janeiro, a Chapecoense venceu o Brusque por 2 a 1 no Augusto Bauer, contando com falhas da defesa quadricolor. Mário Sérgio e Rafael Carvalheira marcaram os gols da Chape, enquanto Diego Mathias fez o gol do Marreco, em cobrança de falta.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: