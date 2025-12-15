Brusque x Chapecoense será jogo de abertura do Catarinense

O Brusque fará o jogo de abertura do Campeonato Catarinense de 2026. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) alterou a data da estreia do quadricolor, que agora enfrentará a Chapecoense na partida inaugural da competição no dia 6 de janeiro. O confronto está marcado para às 19h, na Arena Condá, em Chapecó.

Confira a tabela de jogos:

Primeira rodada

6 de janeiro (terça-feira), 19h

Estádio: Arena Condá – Chapecó

Chapecoense x Brusque SAF

20h

Estádio: Alfredo João Krieck – Rio do Sul

Santa Catarina x Camboriú SAF

7 de janeiro (quarta-feira), 18h30

Estádio: Dr. Aderbal Ramos da Silva – Florianópolis

Avaí x Barra

20h

Estádio: Arena Joinville – Joinville

Joinville x Figueirense SAF

21h30

Estádio: Dr. Hercílio Luz – Itajaí

Marcílio Dias x Criciúma

8 de janeiro (quinta-feira), 19h

Estádio: a definir

Carlos Renaux x Concórdia

Segunda rodada

10 de janeiro (sábado), 16h

Estádio: Orlando Scarpelli – Florianópolis

Figueirense SAF x Marcílio Dias

