Brusque x Chapecoense será jogo de abertura do Catarinense
Partida ocorrerá no dia 6 de janeiro
O Brusque fará o jogo de abertura do Campeonato Catarinense de 2026. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) alterou a data da estreia do quadricolor, que agora enfrentará a Chapecoense na partida inaugural da competição no dia 6 de janeiro. O confronto está marcado para às 19h, na Arena Condá, em Chapecó.
Primeira rodada
6 de janeiro (terça-feira), 19h
Estádio: Arena Condá – Chapecó
Chapecoense x Brusque SAF
20h
Estádio: Alfredo João Krieck – Rio do Sul
Santa Catarina x Camboriú SAF
7 de janeiro (quarta-feira), 18h30
Estádio: Dr. Aderbal Ramos da Silva – Florianópolis
Avaí x Barra
20h
Estádio: Arena Joinville – Joinville
Joinville x Figueirense SAF
21h30
Estádio: Dr. Hercílio Luz – Itajaí
Marcílio Dias x Criciúma
8 de janeiro (quinta-feira), 19h
Estádio: a definir
Carlos Renaux x Concórdia
Segunda rodada
10 de janeiro (sábado), 16h
Estádio: Orlando Scarpelli – Florianópolis
Figueirense SAF x Marcílio Dias
