Brusque x Concórdia: jogo da Copa SC 2025 em tempo real
Partida começa às 20h no estádio Augusto Bauer
Brusque: André Luiz; Danielzinho, Roberto, Maurício, Ítalo; Carlos Santos, Jhonny Lucas, Thomaz; Ailton, Luizão, Robson Luiz.
Técnico: Bernardo Franco
Concórdia: Sivaldo; Elivelton, Jackson, William, Douglas; Darlan Bispo, Cauã Godoy, Cocote, Jefferson; Emerson Tucão, Modesto.
Técnico: Maurinho
Reservas do Brusque: José Vinícius, Alemão, João Vithor, Olávio, Clinton, Guilherme Pira, DG, Thiago, Jean Mangabeira, Bernardo, Alex Ruan, Pivô.
Reservas do Concórdia: Gabriel Toebe, Pedro Arthur, Palacios, Renato Ribeiro, Gabriel França, Abrhaão Linkonl, Luiz Felipe, Kauã Felipe, William de Jesus.
Copa Santa Catarina
3ª rodada – Grupo B
Estádio Augusto Bauer, Brusque
Igor da Silva Albuquerque apita o jogo, auxiliado por Laurindo Schaeffer Bianchezzi e Rodrigo Costa Teixeira. Mauricio Miranda da Rosa é o quarto árbitro.
