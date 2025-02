O confronto Brusque x Criciúma começa às 19h deste sábado, 8, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. É um jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Catarinense.



A partida tem transmissão da FCF TV no YouTube.

Após duas vitórias em casa, o Brusque perdeu para o Figueirense por 1 a 0 no Orlando Scarpelli, nesta quarta-feira, 5. A equipe acumula nove pontos, na sexta posição do campeonato.

O Criciúma tem um jogo adiado da primeira rodada, diante do Hercílio Luz, mas lidera o campeonato mesmo com uma partida a menos. Tem 12 pontos, com três vitórias e três empates. Está à frente de Figueirense, Avaí e Santa Catarina nos critérios de desempate.

A partida reedita as duas últimas finais do campeonato, em 2023 e 2024, ambas vencidas pelo Criciúma.

Brusque x Criciúma em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

Retrospecto

70 jogos oficiais

19 vitórias do Brusque

19 empates

32 vitórias do Criciúma

78 gols do Brusque

108 gols do Criciúma

