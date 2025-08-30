Brusque x CSA: acompanhe o jogo da Série C 2025 em tempo real
Partida começa às 17h no Augusto Bauer
Brusque x CSA
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Olávio.
Técnico: Bernardo Franco
CSA: Gabriel Félix; Diogo Batista, Betão, Islan, Roberto; Silas, Gustavo Nicola; Ramon, Enzo; Robinho e Tiago Marques.
Técnico: Higo Magalhães
Reservas do Brusque: André Luiz, Robinho, Luizão, Roberto, Clinton, João Veras, Maurício, Thiago Freitas, Caio Gomes, Bernardo, Adrianinho, Luizinho.
Reservas do CSA:Paulo Vitor, Felipe Albuquerque, Leonan, Guilherme Cachoeira, Igor Bahia, Luciano, Vander, Matías Cavalleri e Ciel.
Campeonato Brasileiro – Série C
19ª rodada
Estádio Augusto Bauer
Trio de arbitragem (BA): Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Patrícia dos Reis do Nascimento.
Quarto árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)
