O confronto Brusque x CSA começa às 17h deste sábado, 30, no estádio Augusto Bauer. É um jogo válido pela 19ª rodada do Brasileiro Série C.

A partida terá transmissão ao vivo da SportyNet em seu canal no YouTube.

Outras partidas têm transmissão também do YouTube e do canal SportyNet, que costuma estar incluso em alguns pacotes de TV por assinatura, além dos canais +, +2 e +3, acessíveis por meio de pacote adicional.

Na Claro TV, há os canais 567 HD, 217, 218 e 219 SD e 717, 718 e 719 HD. É possível assistir também plataforma Claro TV+.

Pela Sky, os canais SportyNet são 202 SD e 602 HD, além dos 220, 221 e 222 SD e 620, 621 e 622 HD. É possível assistir também plataforma Sky+.

Na ItTV, o SportyNet está disponível no canal 304, e os canais + são 300, 301 e 302.

Brusque x CSA em tempo real

Acompanhe Brusque x CSA pelo Brasileiro Série C, com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h30.

