Brusque x Guarani é confirmado no Augusto Bauer pela CBF

A partida entre Brusque x Guarani, pela segunda rodada do Brasileiro Série C, será realizada no Augusto Bauer. A CBF confirmou, no início da noite desta segunda-feira, 14, o local do jogo. O apito inicial será às 19h, apedido da detentora dos direitos de transmissão da competição.

Contudo, é a única partida do Brusque, até a publicação desta matéria, com a mudança de local do Orlando Scarpelli para o Augusto Bauer. Os jogos da terceira, quinta e sétima rodada, que têm o quadricolor como mandante, continuam marcados no estádio do Figueirense.

Uma diferença no Regulamento Geral de Competições (RGC) de 2025 é a exigência do certificado FIFA Quality Pro para os campos sintéticos. O documento, que atesta a qualidade de gramados artificiais pelos padrões da FIFA, é exigido pela CBF no parágrafo primeiro do artigo 17 RGC, publicado em 28 de março.

Conforme o Clube Atlético Carlos Renaux, proprietário do estádio, o Augusto Bauer ainda não possui o documento. Ainda assim, o gramado foi submetido a manutenção e testes no ano passado, e documentações foram enviadas à CBF no pedido para mudar Brusque x Guarani de local.

A exigência da CBF não constava no RGC de 2024. Por isso, após ter sido liberado, o Augusto Bauer logo recebeu cinco partidas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem interdição

Desde 7 de abril o Augusto Bauer não está sob a interdição imposta em 18 de março pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJDFut-SC), porque os acordos exigidos pela FCF foram assinados pelo Carlos Renaux.

Neste sábado, 12, o próprio Carlos Renaux jogou partida do Catarinense Sub-21 no Augusto Bauer, vencendo o Caçador por 2 a 0.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: