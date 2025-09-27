Brusque x Guarani: segunda fase da Série C 2025 em tempo real
Quadricolor precisa da vitória para seguir sonhando com o acesso
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo, Clinton, Diego Mathias; Guilherme Pira, Olávio
Técnico: Bernardo Franco
Guarani: Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos, David Braz, Emerson; Kelvi, Isaque, Diego Torres; Mirandinha, Bruno Santos.
Técnico: Matheus Costa
Reservas do Brusque: André Luiz, José Ítalo, Roberto, Thomaz Costa, Douglas, Jhonny, Maurício, Tiago, Ailton, Danielzinho, Robson Luiz.
Reservas do Guarani: Andrey, JP Galvão, Allyson, Renan Castro, Kadi, Geovane, Caio Mello, Jhemerson, Takahashi, Kauã Jesus, Gabriel Silva, Júnior Brandão.
Campeonato Brasileiro – Série C
Segunda fase – quarta rodada
Estádio Augusto Bauer
Trio de arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Hugo Savio Xavier Correa, todos de Goiás
VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG), auxiliado por Luciano Roggenbaum (PR)
