O confronto Brusque x Hercílio Luz começa às 16h30 deste domingo, 16, no estádio Augusto Bauer. É um jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense.



A partida tem transmissão da FCF TV no YouTube.

O Brusque começa a rodada na sexta posição, acumulando três vitórias, quatro empates e três derrotas, com 10 gols marcados e sete sofridos. A equipe vem de dois triunfos consecutivos fora de casa: diante do Concórdia, pelo Catarinense; e do Trem, pela Copa do Brasil.

O Hercílio Luz já está rebaixado e pode, no máximo, sair da lanterna. Para isso, precisa vencer o Brusque e contar com uma vitória do Barra sobre o Caravaggio em Nova Veneza. Até aqui, tem uma vitória, três empates e seis derrotas, com seis gols marcados e 13 sofridos.

Brusque x Hercílio Luz em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h.

Retrospecto

38 jogos oficiais

16 vitórias do Brusque

15 empates

7 vitórias do Hercílio Luz

51 gols do Brusque

32 gols do Hercílio Luz

