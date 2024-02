O confronto Brusque x Inter de Lages será disputado às 19h desta deste domingo, 11, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo com imagens pela MBTV no YouTube. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

Na sexta rodada, o Marreco empatou em 1 a 1 com o Concórdia no Estádio Domingos Machado de Lima. É o sétimo colocado, com sete pontos, sem vencer há cinco partidas.

O Leão Baio venceu o Nação por 2 a 0 no Tio Vida. Foi a primeira vitória na competição, com a estreia do técnico Márcio Marolla. É o 10º colocado, com cinco pontos.

Brusque x Inter de Lages em tempo real

Acompanhe a partida com o vídeo da MBTV e o painel com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Inter de Lages 1×1 Brusque (30/03/2023 – Catarinense)

Último jogo: Inter de Lages 1×2 Brusque (14/10/2018 – Copa SC)

Maior vitória: Inter de Lages 0x6 Brusque (06/09/1992 – Catarinense)

Maior derrota: Inter de Lages 3×1 Brusque (07/04/1993 | 28/02/2016 – Catarinense)

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: