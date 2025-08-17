Brusque x Londrina: acompanhe o jogo da Série C 2025 em tempo real
Partida começa às 16h30 no Augusto Bauer
Brusque x Londrina
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel; Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; Olávio
Técnico: Bernardo Franco
Londrina: Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace, Wellington Manzoli, Maurício; Zé Breno, Lucas Marques, Eliel; Quirino e Iago Teles.
Técnico: Roger Silva
Reservas do Brusque: André Luiz, Caio Gomes, Roberto, Maurício, Ítalo, Alex Paulino, Bernardo, Robinho, Luizinho, Clinton, Adrianinho e Luizão.
Reservas do Londrina: Elzo, João Vitor, Marco Antônio, Willian, Vitinho, João Tavares, Robson, Canela e Rikelmi.
Campeonato Brasileiro – Série C
17ª rodada
Estádio Augusto Bauer
Trio de arbitragem (ES): Arthur Gomes Rabelo, auxiliado por Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires.
Quarto árbitro: Marcos Felipe Martins Machado (ES).
