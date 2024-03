Brusque x Marcílio Dias: onde assistir às quartas do Catarinense

O confronto Brusque x Marcílio Dias será disputado às 20h desta sexta-feira, 8, no Estádio das Nações, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense 2024.

A partida terá transmissão ao vivo com imagens pela MBTV no YouTube. A TV Bruscão transmite com imagens voltadas para a cabine de transmissão.

As equipes se enfrentaram no último sábado, 2, pela última rodada da primeira fase, também no Estádio das Nações. O Brusque venceu por 4 a 1. Olávio (duas vezes), Cristovam e Guilherme Queiróz marcaram para o quadricolor, e Zé Eduardo marcou o gol do Marinheiro, de pênalti.

Brusque x Marcílio Dias em tempo real

Acompanhe Brusque x Marcílio Dias em omunicipio.com.br, com a descrição dos lances em tempo real.

Marcos do confronto

Primeiro jogo: Marcílio Dias 3×1 Brusque (31/01/1988 – Catarinense)

Último jogo: Brusque 4×1 Marcílio Dias (02/03/2024 – Catarinense)

Maior vitória: Brusque 4×1 Marcílio Dias (02/03/2024 – Catarinense)

Maior derrota: Marcílio Dias 3×1 Brusque (31/01/1988 – Catarinense); (17/05/2000 – Catarinense)

