Brusque x Náutico: acompanhe o jogo da Série C 2025 em tempo real
Partida começa às 19h no Augusto Bauer
Partida começa às 19h no Augusto Bauer
Brusque x Náutico
Brusque x Náutico
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Olávio.
Técnico: Bernardo Franco
Náutico: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos, Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio; Vinícius, Patrick Allan, Hélio Borges; Otusanya.
Técnico: Hélio dos Anjos
Reservas do Brusque: André Luiz, Danielzinho, Roberto, Maurício, Ítalo, Bernardo, Thomaz, Luizão, Clinton, Adrianinho Douglas Oliveira e João Veras.
Reservas do Náutico: Wellerson, Marcos Ytalo, Rayan, Raimar, Samuel, Wenderson, Vitinho, Kelvin, Kayon, Igor Bolt e Bruno Mezenga.
Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.
Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página
A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.
↓
↑
Campeonato Brasileiro – Série C
Grupo C – 1ª rodada
Estádio Augusto Bauer
Trio de arbitragem (MS): Paulo Henrique Schleich Vollkopf, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo.
Quarto árbitro: Wendel Loureiro Cabral (ES)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: