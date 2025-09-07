Brusque x Náutico

Brusque x Náutico

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Olávio.

Técnico: Bernardo Franco

Náutico: Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos, Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio; Vinícius, Patrick Allan, Hélio Borges; Otusanya.

Técnico: Hélio dos Anjos

Reservas do Brusque: André Luiz, Danielzinho, Roberto, Maurício, Ítalo, Bernardo, Thomaz, Luizão, Clinton, Adrianinho Douglas Oliveira e João Veras.

Reservas do Náutico: Wellerson, Marcos Ytalo, Rayan, Raimar, Samuel, Wenderson, Vitinho, Kelvin, Kayon, Igor Bolt e Bruno Mezenga.

Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.

Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página

A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.

↓



↑

Brusque x Náutico

Campeonato Brasileiro – Série C

Grupo C – 1ª rodada

Estádio Augusto Bauer

Trio de arbitragem (MS): Paulo Henrique Schleich Vollkopf, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo.

Quarto árbitro: Wendel Loureiro Cabral (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros:

