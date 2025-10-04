Brusque x Ponte Preta: segunda fase da Série C 2025 em tempo real

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo, Clinton, Diego Mathias; Guilherme Pira, Olávio

Técnico: Bernardo Franco

Ponte Preta: Pedro Rocha; João Gabriel, Wanderson, Edson, Kevyn; Gustavo Teles, Luiz Felipe; Serginho, Miguel, Diego Tavares; Bruno Lopes

Técnico: Marcelo Fernandes

Reservas do Brusque: André Luiz, José Ítalo, Biel, Luizão, Roberto, Thomaz Costa, Douglas, Jhonny, Maurício, Thiago, Ailton, Danielzinho.

Reservas da Ponte Preta: Matheus Kayser, Rodrigo Souza, Sergio Raphael, Thiago Oliveira, Darnlei Santos, Gabriel Braga, Lucas Emanuel, Pedrinho, Ricardo Oliveira.



