Brusque x Ponte Preta: segunda fase da Série C 2025 em tempo real
Quadricolor precisa de ao menos um empate para seguir vivo na briga pelo acesso
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo, Clinton, Diego Mathias; Guilherme Pira, Olávio
Técnico: Bernardo Franco
Ponte Preta: Pedro Rocha; João Gabriel, Wanderson, Edson, Kevyn; Gustavo Teles, Luiz Felipe; Serginho, Miguel, Diego Tavares; Bruno Lopes
Técnico: Marcelo Fernandes
Reservas do Brusque: André Luiz, José Ítalo, Biel, Luizão, Roberto, Thomaz Costa, Douglas, Jhonny, Maurício, Thiago, Ailton, Danielzinho.
Reservas da Ponte Preta: Matheus Kayser, Rodrigo Souza, Sergio Raphael, Thiago Oliveira, Darnlei Santos, Gabriel Braga, Lucas Emanuel, Pedrinho, Ricardo Oliveira.
