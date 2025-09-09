Brusque x Santa Catarina: jogo da Copa SC 2025 em tempo real
Partida começa às 20h no Augusto Bauer
Brusque x Santa Catarina
Brusque: André Luiz; Danielzinho, Dionatan, Maurício, Ítalo; Bernardo, Thomaz; Luizinho, Clinton; João Veras e Luizão
Técnico: Marcos Skavinski (auxiliar-técnico)
Santa Catarina: Marcos; Galdino, Beto, Kauê, Coruja; DVD, Enan, Anthônio; Bruninho, Roberto Baggio; Yhago.
Técnico: Jordã Guerreiro
Reservas do Brusque: José Vinícius, Caio Gomes, Adrianinho, Douglas Oliveira, Jhonny Lucas, João Vithor, Luis Gustavo, Roberto, Robson Luiz e Cauã Marinho.
Reservas do Santa Catarina: Pupilo, Katren, Doupit, Dija, Zé Leandro, LZ, Tambani, Nathan, Piauí, Caique e Biasi
Copa Santa Catarina
1ª rodada – Grupo B
Estádio Augusto Bauer
Trio de arbitragem: Cinésio Mendes Júnior, auxiliado por Gizeli Casaril e Laizi Silva.
Quarta árbitra: Tainan Bordignon Somensi.
