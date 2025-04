Brusquense André Baran é campeão em torneio de beach tennis e volta a liderança do ranking mundial

O brusquense André Baran e o italiano Michele Cappelletti conquistaram neste sábado, 26, o título do primeiro Sand Series da temporada, torneio de beach tennis que foi disputado em São Paulo.

Com a vitória, a dupla reassumiu a liderança do ranking mundial, encerrando o torneio com uma virada emocionante sobre o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, então líderes do circuito, com parciais de 2/6 6/3 10-5.

Em uma postagem nas redes sociais, André comemorou a conquista. “Toda honra e toda glória a Deus! Campeões do Sand Series, São Paulo. Obrigado, Deus! Obrigado, parceiro, meu time, patrocinadores e todos que torcem por nós. Essa vitória é nossa! Dedico para minha esposa e o meu filho Matteo”, disse.