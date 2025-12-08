Brusquense André Baran é vice-campeão de torneio que reúne as melhores duplas do ano do beach tennis

O brusquense André Baran encerrou a temporada 2025 do circuito mundial com mais um grande resultado internacional ao conquistar o vice-campeonato do Sand Series Tour Finals, disputado em Ribeirão Preto (SP).

Ao lado de Felipe Loch, o atual número 1 do Brasil e 3 do mundo foi superado na decisão por Mattia Spoto e Nicolas Gianotti, por parciais de 6-1 e 7-5. A competição reuniu exclusivamente as oito melhores duplas do ranking mundial.

Após a fase de grupos, Baran e Loch avançaram às semifinais, superaram Mola e Cariani e garantiram vaga na decisão, fechando o torneio com o segundo lugar. Com o resultado no Finals, Baran encerra o ano entre as duplas mais consistentes do circuito mundial.

Em 2025, ele subiu ao pódio nos dois principais torneios do beach tennis internacional. “Foi um ano intenso e marcante. O nascimento do meu filho trouxe uma nova energia para minha vida, ao mesmo tempo em que a mudança de parceiro no meio da temporada exigiu adaptação e muito foco. Mesmo diante desse cenário, construímos uma temporada sólida, evoluímos e chegamos longe. Queríamos o título, claro, mas estar na final mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o atleta do Praia Clube, patrocinado por Havan, Acto, Grupo Boali, Alto Giro, Da Colônia, Aquacoco, Sunrise Homes, Café Cajubá, Banco BRB, Grupo Urca, Kona e Oakley.

Último compromisso da temporada

O último compromisso da temporada será a Copa do Mundo de beach tennis, que começa nesta terça-feira, 9, também em Ribeirão Preto. A competição reúne 16 países. A Seleção Brasileira busca o hexacampeonato, depois de ter conquistado o bronze na edição de 2024.

As partidas terão transmissão da RedeTV e também via streaming pelo PlayBT. “O time chega muito forte e com totais condições de brigar pelo título. O nível mundial está cada vez mais alto, mas o Brasil segue entre as maiores potências. Vamos buscar esse hexa para fechar a temporada com chave de ouro”, completou Baran.

