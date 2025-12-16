Brusquense André Baran encerra temporada com o vice-campeonato na Copa do Mundo

Na última competição da temporada, o brusquense André Baran conquistou o vice-campeonato na Copa do Mundo de beach tennis no domingo, 13, com a Seleção Brasileira, em Ribeirão Preto (SP). Depois de eliminar a França na semifinal, o Brasil avançou à grande decisão em busca do sonhado hexacampeonato, mas foi derrotado pela Espanha no desempate entre duplas mistas e ficou com a segunda colocação.

Na primeira fase, o Brasil bateu Lituânia, Japão e Austrália. Nas quartas de final, o desafio foi contra o Chile. Já na semi, o adversário superado foi a França. Com o apoio da torcida em Ribeirão Preto, a Seleção chegou embalada para a final, mas os espanhóis fizeram jogo duro e ficaram com o título mundial.

“A gente queria muito esse título e estivemos próximos de alcançar o nosso objetivo, mas infelizmente não aconteceu. Estamos muito orgulhosos do nosso desempenho e da nossa performance, foi incrível contar com o apoio do público durante toda a semana torcendo pela nossa Seleção. Tenho certeza de que nosso grupo vai usar essa derrota como combustível para voltar ainda mais forte no ano que vem e brigar pelo hexa”, disse o atleta do Praia Clube, patrocinado por Havan, Acto, Grupo Boali, Alto Giro, Da Colônia, Aquacoco, Sunrise Homes, Café Cajubá, Banco BRB, Grupo Urca, Kona e Oakley.

“Temporada marcada por muitos desafios”

Com o encerramento da Copa do Mundo, o calendário da temporada 2025 do beach tennis está oficialmente finalizado. Em um ano marcado por mudanças e adaptações tanto na vida profissional quanto na pessoal com a chegada do filho Matteo, André Baran faz um balanço do ano e projeta um 2026 ainda mais forte no esporte.

“Esta foi uma temporada marcada por muitos desafios tanto dentro quanto fora das quadras. O nascimento do meu filho foi uma enorme bênção, e foi preciso muito planejamento, organização e trabalho duro para conseguir conciliar tudo da melhor maneira e manter a cabeça 100% focada em dar o meu melhor nos treinamentos e nos torneios. Termino essa temporada com muita gratidão a Deus e tenho certeza de que 2026 será um ano ainda melhor não apenas para mim individualmente, mas também para toda a modalidade que vem crescendo e se desenvolvendo a cada ano”, finalizou.

