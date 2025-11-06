Brusquense André Baran vai em busca do tri no torneio com maior premiação do beach tennis no ano

Após a disputa do Sand Series de Ribeirão Preto, o beach tennista brusquense André Baran volta às quadras no próximo domingo, 9, para a participação no Sand Series de Aruba. Atual bicampeão do torneio no Caribe, vencendo em 2023 e 2024, o catarinense busca o tricampeonato inédito.

Com premiação de 125 mil dólares aos campeões, o torneio bate o recorde em premiação na temporada. Com as finais agendadas apenas para o dia 16, o Sand Series de Aruba torna-se o torneio mais longo do calendário de beach tennis e o quarto a ultrapassar os seis dígitos em premiação na temporada.

Ao lado de Felipe Loch, o número 1 do Brasil e 3 do mundo André Baran projeta boa participação na ilha do Caribe holandês.

“Desde que comecei a jogar profissionalmente, sempre foi um dos meus sonhos disputar o Sand Series de Aruba e ter a possibilidade de conquistar o terceiro título aqui me motiva muito. Aruba tornou-se um dos principais torneios do calendário e estamos com boa expectativa, trabalhamos forte e estamos preparados para dar o nosso melhor dentro de quadra”, disse o atleta do Praia Clube.

Além de André, outro brusquense, Mateus Busnardo Buemo, também estará na disputa do torneio arubano. Ele joga ao lado do compatriota Miguel Peres.

Ao fim do Sand Series de Aruba, restarão apenas três Slams até o encerramento desta temporada do calendário da ITF: BT400 de Iquique, Sand Series Tour Finals e a Copa do Mundo de beach tennis, onde André Baran representará o Brasil.

