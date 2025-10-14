Brusquense André Baran volta a Ribeirão buscando tricampeonato no Sand Series

Atual bicampeão do Sand Series de Ribeirão Preto, o beach tennista André Baran volta ao palco onde costuma comemorar títulos e construir boas recordações. A partir desta quinta-feira, 16, o brusquense número 1 do Brasil e 3 do mundo inicia ao lado de Felipe Loch sua jornada rumo ao tricampeonato na competição que renderá 700 pontos à dupla campeã, além de uma premiação em dinheiro de 75 mil dólares.

Campeão em 2023 e 2024, André Baran terá o terceiro parceiro diferente na luta por mais um título em Ribeirão Preto neste ano. Ao lado do também brasileiro Felipe Loch, Baran se diz confiante para mais uma grande performance na cidade e sonha com o tricampeonato inédito.

“É sempre uma felicidade muito grande estar aqui em Ribeirão, cidade onde tenho sido muito feliz nos últimos anos. O público daqui nos recebe de uma maneira muito especial, prestigia os atletas e a nossa modalidade no geral. Estou muito animado com essa oportunidade de voltar aqui e quem sabe conquistar o tricampeonato. Estamos muito focados e confiantes de que podemos entregar um ótimo nível de beach tennis ao público”, disse o atleta do Praia Clube, parceiro das marcas Havan, Acto, Grupo Boali, Alto Giro, Da Colônia, Aquacoco, Sunrise Homes, Café Cajubá, Banco BRB, Grupo Urca, Kona e Oakley.

Disputado na Arena Beach Ribeirão, o Sand Series terá suas primeiras rodadas disputadas a partir de quinta-feira, com as finais previstas para domingo, 19. A organização do evento estima a presença de 12 mil pessoas ao longo dos quatro dias de competição.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

