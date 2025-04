Brusquense André Gohr vence tradicional prova de ciclismo em Joinville

O ciclista brusquense André Gohr venceu, neste domingo, 30, a 54ª edição do Circuito do Boa Vista, realizado em Joinville. A prova é válida pelo Ranking Nacional de Ciclismo, e foi vencida primeira vez por um competidor de Brusque.

Gohr finalizou os 111 km em 2h12, colocando seu nome na galeria de campeões desta que é uma das mais antigas competições do calendário do Ciclismo Nacional.

“É uma vitória que estava faltando na minha carreira, e graças ao excelente trabalho de meus companheiros de equipe, pude vencer este ano. Parabenizo a organização do evento e todos os mais de 100 ciclistas que largaram no dia de hoje. Foi uma bela disputa com um grande nível técnico”, avalia o brusquense.

O próximo desafio de André Gohr já é neste domingo, 6, com a disputa do Troféu Roberto Alves em Florianópolis. Gohr venceu esta prova em 2019 e foi o segundo colocado em 2024.

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: