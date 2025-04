Brusquense assume como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

O desembargador brusquense Carlos Alberto Civinski foi empossado como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC). A solenidade ocorreu na noite desta sexta-feira, 4, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). Com Civinski, o desembargador Carlos Roberto da Silva assumiu a vice-presidência e Corregedoria Regional Eleitoral.

A transferência de comando foi conduzida pela então presidente, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta. No discurso de despedida, ela fez um breve balanço de sua gestão e lembrou dos desafios em realizar as eleições municipais de 2024.

Ao saudar os novos presidente e vice, a desembargadora frisou que: “ambos, sem dúvida, irão emprestar ao Tribunal Eleitoral, o que já vinham fazendo com maestria, mas agora no comando da instituição, os melhores esforços, para que a Justiça Eleitoral se mantenha referência nacional, por sua agilidade, competência e interação com a sociedade”.

A leitura do termo de posse foi realizada pelo diretor-geral do TRE-SC, Gonsalo Ribeiro. Na sequência, o desembargador Carlos Alberto Civinski prestou o compromisso regimental, assinou o termo de posse e, já na condição de presidente, conduziu a posse do desembargador Carlos Roberto da Silva.

Em seu discurso, o novo presidente, desembargador Civinski, fez uma previsão do trabalho que vem a seguir. “É importante consignar – desembargador Carlos –, a solidez do trabalho desenvolvido durante as gestões passadas permitirá que os próximos desafios deste Regional sejam superados de forma tranquila e sem maiores sobressaltos”.

O novo vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Roberto da Silva, declarou: “Churchill tinha razão quando disse que a Democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras. A nossa “jovem” democracia está sendo colocada à prova, tem vencido e continuará vencendo. A Justiça Eleitoral em Santa Catarina sempre foi de vanguarda, aqui surgiu a urna eletrônica, tão injusta e covardemente atacada; aqui os pleitos têm sido conduzidos com firmeza, segurança e competência, a dar exemplo para todo o país. Espero poder ajudar para que assim continue.”

“Plenamente apto”

Em nome da Corte Eleitoral, falou o juiz do Pleno, Marcelo Pizolati, que destacou as qualidades dos novos dirigentes e garantiu o apoio incondicional dos demais juízes na preparação das Eleições de 2026.

“Como magistrado, que atuou no último pleito em uma das Zonas Eleitorais da Capital, posso testemunhar sua liderança atenta e participativa, conferindo segurança e respaldo aos juízes eleitorais em um dos mais desafiadores processos eleitorais. Essa trajetória não deixa dúvidas: o desembargador Civinski está plenamente apto para conduzir os preparativos para as Eleições 2026. Entre os desafios que se impõem, destacam-se a segurança e a transparência do processo eleitoral, pilares essenciais para a confiança da sociedade na democracia”.

Agradecimentos

Ainda em seu momento de fala, Civinski celebrou o novo cargo e fez uma série de agradecimentos aos colegas. O brusquense enalteceu o trabalho da ex-presidente Maria do Rocio e, como forma de homenagem, entregou um buquê de flores para a desembargadora, junto com o novo vice-presidente.

“Tive a felicidade de nascer em Busque, cidade que admiro por várias razões. Até hoje abriga a casa dos meus pais, os quais, com muito afeto e a rigidez de seus ensinamentos, moldaram o meu caráter e me deram as primeiras ferramentas para manejar a terra em que plantei o futuro da minha jornada.

Formei-me em Blumenau, dei continuidade aos meus estudos nesta capital e percorri diversas comarcas, conhecendo os encantos e as realidades da nossa terra. Chego aqui, com o entusiasmo de um calouro e com o propósito de diálogo. Pretendo cultivar uma gestão pautada por relações horizontais, vazada na apreciação racional e nas ponderações até o limite do bom senso, sempre com o propósito de gerar valor para a sociedade catarinense”, finalizou.

Conheça o novo presidente

O desembargador Carlos Alberto Civinski é natural de Brusque e graduou-se em Direito pela Fundação Universitária da Região de Blumenau (Furb) em 1984. Ingressou na magistratura catarinense em 1988, como juiz substituto, atuando nas Comarcas de Abelardo Luz, Xanxerê, São Lourenço d’Oeste, Brusque, Gaspar, Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau e Dionísio Cerqueira.

Em 1990, foi promovido para o cargo de juiz de direito, atuando nas Comarcas de São Domingos, Santa Cecília, Campos Novos, Curitibanos, Blumenau e Brusque. Já em 2008, tornou-se desembargador substituto, com atuação na Câmara Civil Especial e na Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC).

Em 2012, tomou posse como desembargador, com atuação na Terceira Câmara Comercial e, desde julho de 2012, na Primeira Câmara Criminal, onde permanece até hoje. De 2012 a 2015, atuou como vice-presidente do Fundo de Reaparelhamento da Justiça do TJSC, nomeado, em seguida, ao cargo de presidente, condição que ainda ocupa.

O desembargador também foi eleito pelo Pleno do TJ-SC para o cargo de juiz eleitoral substituto para o biênio 2019-2021 e indicado pelo Pleno do TRE-SC para coordenar o Núcleo de Cooperação Judiciária. Já, em 2023, foi eleito Juiz Efetivo do TRE-SC, para o biênio 2024-2026. No primeiro ano, desempenhou as funções de vice-presidente e corregedor regional eleitoral e, a partir do dia 4 de abril de 2025, atuará como presidente do Regional até o término de seu biênio.

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: