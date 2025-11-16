O último sábado, 15, marcou uma data significativa para Sueli Pianezzer Leoni, moradora do bairro Dom Joaquim, em Brusque, reconhecida por sua trajetória no turismo e pela marca de mais de 500 viagens organizadas.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Destacada pela liderança em excursões religiosas e culturais, ela celebrou 25 anos de atuação no setor, reunindo 180 convidados em um tradicional espaço gastronômico da cidade.

A programação incluiu almoço, sorteio de brindes, café da tarde, música ao vivo e momentos de dança, compondo um ambiente de celebração e gratidão.

Início no turismo

Com efeito, a trajetória de Sueli começou no ano 2000, quando organizou a primeira viagem ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.

A iniciativa, inicialmente restrita a familiares e amigos, rapidamente ganhou proporções maiores.

Ademais, o êxito do primeiro roteiro estimulou novas excursões, que por algum tempo mantiveram como destino Aparecida, até que o trabalho passou a alcançar diferentes regiões do país.

Turismo, amizade e dedicação

Nesse contexto, ao longo de duas décadas e meia, a trajetória se consolidou na marca Sueli Viagens, que já promoveu mais de 500 roteiros pelo Brasil.

Sobretudo, sua atuação destacou-se pela relação construída com os participantes.

Muitos que começaram como clientes tornaram-se amigos próximos, formando uma rede de convivência que ultrapassa os limites das excursões e se mantém presente até hoje.

Especialmente nos primeiros anos, a divulgação dependia então de visitas diretas, porta a porta, em um esforço que evidenciava dedicação e persistência.

Com o avanço das redes sociais, porém, o alcance das viagens se ampliou, permitindo maior adesão e diversificação dos roteiros.

Ainda assim, a essência permaneceu e seguiu pautada por excursões conduzidas com fé, organização e proximidade com os viajantes.

Turismo e trajetória consolidada

Ademais, a comemoração dos 25 anos simbolizou não apenas um marco temporal, mas também o reconhecimento de uma trajetória construída com esforço contínuo e confiança mútua.

O encontro, pois, reforçou o vínculo entre Sueli e aqueles que acompanharam sua caminhada, celebrando histórias vividas na estrada, momentos de devoção e laços de amizade consolidados ao longo dos anos.

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido por Sueli passou a ser reconhecido regionalmente, sempre associado à figura de sua fundadora, que transformou um gesto simples em uma trajetória consolidada.

Dessa forma, a celebração evidenciou o impacto de sua atuação e a expectativa de novos roteiros, mantendo viva a essência que marcou as primeiras excursões.

As fotos do evento

Ao término da edição, após os anúncios, a cobertura editorial é complementada por uma galeria de imagens que reúne registros do encontro.

Nela, estão reunidas cenas que ajudam a reviver momentos marcantes da celebração, reforçando o clima festivo que marcou o momento festivo.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Hortênsias e amor à natureza então definem o jardim de moradora em Brusque

2. Dois anos do El Niño: lembranças de um novembro então marcado por cheias em Brusque

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK