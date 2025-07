Enquanto muitas pessoas comemoram seus aniversários com festas agitadas e uma mesa rodeada de familiares e amigos, o brusquense Gilberto Martins — conhecido entre os amigos como Beto — decidiu seguir por um caminho diferente, rumo à Serra catarinense.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Ao completar 58 anos no último sábado, 19 de julho, ele escolheu uma celebração incomum. Em vez de badalação, buscou a beleza e o silêncio das montanhas do Planalto Sul do estado.

Rumo à Serra catarinense

A viagem, pois, começou ainda na sexta-feira, 18. Saindo de Brusque rumo a Bom Jardim da Serra, Beto percorreu cerca de 400 km até alcançar o ponto final acessível de carro.

Dali em diante, ele e um amigo encararam uma longa e exigente subida a pé, durante aproximadamente quatro horas, até alcançar os 1.360 metros de altitude no local conhecido como Morro dos Rinocerontes, dentro da Fazenda dos Papagaios.

Já era noite quando montaram o acampamento. Equipados com roupas térmicas, barracas reforçadas e utensílios essenciais para enfrentar o frio do inverno, os dois encararam ventos constantes e temperaturas abaixo de zero.

“Foi tudo muito prazeroso”, relembra Beto.

E se o frio era impiedoso, o café quente preparado logo após a chegada teve gosto de aconchego.

Na manhã seguinte, o mesmo café, agora ao lado de um nascer do sol arrebatador, transformou o desjejum em uma verdadeira experiência sensorial.

Motivação

A motivação para subir até aquele ponto remoto da serra brotou do gosto pelo montanhismo, do silêncio da natureza, da busca por Deus e da vontade de viver a data especial de forma inusitada.

Apaixonado pela natureza, Beto afirma que ali, longe da pressa cotidiana, encontra o que chama de “conexão diante do essencial”.

Com efeito, a calmaria da altitude, o som do vento tocando seu corpo, a ausência de ruídos urbanos e a contemplação da imensidão silenciosa lhe proporcionaram uma profunda sensação de encontro com Deus.

Mais do que uma aventura, pois, a escolha foi uma homenagem à própria vida.

Celebração no topo da serra

Celebrar 58 anos em meio à natureza foi, para ele, uma forma de agradecer, refletir e renovar os laços com aquilo que realmente importa. “Foi uma comemoração simples, mas inesquecível”, descreve.

Entre passos firmes na subida, o calor do café recém-passado e as paisagens de tirar o fôlego, o brusquense transformou o topo da Fazenda dos Papagaios em um altar silencioso, onde celebrou, à sua maneira, o privilégio de viver.

Confira as imagens

Esta linda história se encerra com uma galeria de fotos, então exposta mais adiante, após os anúncios no fim da edição.

São imagens que complementam com sensibilidade cada trecho desta narrativa, traduzindo em detalhes visuais a intensidade vivida no alto da Serra catarinense — da travessia silenciosa ao amanhecer inesquecível sob o frio das montanhas.

Galeria após anúncios

Fotos do alto da serra

*Créditos das imagens: Gilberto Martins >>

