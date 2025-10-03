Brusquense compete na “Copa do Mundo” de micropigmentação neste fim de semana; saiba como funciona

Sabe a Copa do Mundo de futebol? No mundo da beleza também existe um evento semelhante, e uma brusquense está competindo.

Campeã brasileira em três categorias de micropigmentação, Alessandra Placidino, de 39 anos, irá representar Brusque no Campeonato Mundial Browista, o maior congresso de beleza do mundo, que reune participantes de mais de 35 países. O evento acontece em Rotterdam, na Holanda, entre os dias 3 e 6 de outubro.

A micropigmentação é um procedimento estético que aplica pigmentos na pele para valorizar traços faciais, como sobrancelhas, lábios e olhos, ou camuflar imperfeições.

Cada país realiza sua própria etapa eliminatória. No Brasil, Alessandra competiu enviando um trabalho em uma pele artificial, material fornecido pela organização na Holanda, que simula a pele humana e é utilizado para treinamento. O procedimento consistia em aplicar a técnica sobre esse suporte, devolver o material à comissão julgadora e aguardar a avaliação, que resultava na nota classificatória.

No Brasil, ela se inscreveu em três categorias: olhos, lábios e sobrancelhas. Ganhou o primeiro lugar em todas as três. Além disso, como teve a maior nota geral do campeonato brasileiro, levou um prêmio de R$ 10 mil, sendo a grande campeã do Brasil.

Agora está na Holanda em busca do título mundial nas mesmas categorias Full Face: olhos, lábios e sobrancelhas.

“Eu já estou na área de micropigmentação há muitos anos. Já me sinto referência na área, e quando apareceu essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes. Vi nas redes sociais, mas, na verdade, o organizador no Brasil me chamou para participar, dizendo que meu trabalho precisava estar lá, e assim eu fiz”, explica Alessandra.

Como funciona a competição

Há um corpo de jurados responsável por avaliar os profissionais durante a prova, considerando desde a postura até a execução do trabalho e o resultado final. O tempo de prova é de 2h30 na semifinal e na final.

Os jurados elegem cinco profissionais para a etapa final, na qual haverá trabalho com modelo, sendo avaliado novamente em todos os critérios. No último dia, haverá uma festa de gala com a premiação. Quem ganhar leva o título de campeão mundial de micropigmentação.

Alessandra atua há 25 anos na área. Ela começou aos 14 anos fazendo unhas e trabalhando em salão, e assim foi progredindo até chegar à área da micropigmentação e design de sobrancelhas.

“Então, eu me considero uma artista. Eu não faço apenas micropigmentação, eu entrego beleza para minha cliente. Minha avó sempre dizia que eu teria um grande futuro com as mãos, que eu tinha talento, e assim foi”, finaliza.

