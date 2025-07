Brusquense conquista medalha de bronze nos Jogos Universitários Catarinenses

O judoca Vitor Hugo dos Santos conquistou medalha de bronze nos Jogos Universitários Catarinenses (JUCs), na categoria 60 kg. A maior parte das competições têm sido realizada em Criciúma, mas o torneio de judô foi sediado em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis.

A conquista foi obtida neste sábado, 12. Após perder a semifinal, Vitor Hugo, representando a unidade de Brusque da Uniasselvi, venceu um adversário de Florianópolis, conquistando a medalha de bronze.

As competições serão realizadas até 23 de julho. O Barateiro Futsal, equipe que disputa a principal liga de futsal feminino do país, representa a Unifebe, de Brusque, no JUCs.

