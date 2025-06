Brusquense conquista medalhas no Pan-Americano de jiu-jitsu e busca apoio para competir na Europa

O jovem atleta Raul Wesley Pedroso, de 17 anos, conquistou resultados expressivos no Pan-Americano da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJC), realizado no último domingo, 22.

Natural de Brusque, Raul representou a academia Zanon Fight Gym, sob orientação do professor Alisson Rian Barni Zanon, e brilhou em duas categorias da competição.

Na divisão até 64 kg, ele venceu as duas lutas por finalização, encerrando a final em apenas 54 segundos.

Além da categoria principal, Raul também competiu no absoluto — categoria sem limite de peso — e alcançou o segundo lugar. Para chegar à final, superou dois adversários significativamente mais pesados, com 80 kg e 90 kg, respectivamente.

Dedicação intensa

De acordo com a mãe do atleta, Monique Leite, a dedicação de Raul ao esporte é diária e intensa. “Ele treina muito, é comprometido com o que faz e tem sonhos grandes”, afirmou.

O próximo objetivo do jovem é disputar o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, previsto para o ano que vem em Portugal. Para isso, ele busca apoio financeiro e patrocínio para custear passagem, estadia e inscrição no torneio.

Quem tiver interesse em apoiar Raul pode entrar em contato diretamente com a família através do telefone: (47) 9187-4303 ou com a academia Zanon Fight Gym.

