Brusquense conquista ouro no karatê kumite até 45 kg da Olesc
Modalidade iniciou com grande participação das equipes e continua com novas categorias até sábado
Modalidade iniciou com grande participação das equipes e continua com novas categorias até sábado
O brusquense Calebe Schaadt ficou com o ouro no karatê kumite até 45 kg da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc).
A disputa do karatê iniciou na quinta-feira, 6, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, com provas de kata e kumite nos naipes feminino e masculino.
No kata individual feminino, Ana Bárbara Folle, de Tubarão, conquistou a primeira colocação. No kata por equipes, Joinville terminou em primeiro.
No kumite até 40 kg, a campeã foi Alice Fabiane de Almeida Ferreira, de Blumenau, enquanto nas categorias subsequentes os destaques foram Rhayane Bezerra (Joinville) e Miriã Mendes (Balneário Rincão).
No masculino, Thalisson Silva, de Joinville, venceu o kata individual, e Tubarão liderou o kata por equipes. Já na categoria de 45 a 50 kg do kumite, o vencedor foi Bruno Matias Florêncio, de Tubarão.
A modalidade kata envolve movimentos ou formas de lutas imaginárias que o praticante executa. Já o kumite envolve a aplicação prática das técnicas do karatê diante de um adversário real, portanto, uma luta.
Nesta sexta-feira, 7, a programação iniciou às 8h com as categorias de 50,01 kg a 55 kg no masculino e de 45,01 kg a 50 kg no feminino, seguindo ao longo do dia com diversas classes até o início da noite, quando ocorre a premiação.
No sábado, 8, as lutas começam às 8h com as categorias de 60,01 kg a 65 kg no feminino e 65,01 kg a 70 kg no masculino.
Após o intervalo do almoço, as equipes entram em ação a partir das 12h30, encerrando o evento com a premiação final no fim da tarde.
Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala: