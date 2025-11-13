Brusquense de 15 anos é selecionado para jogar no Flamengo
Ele foi observado durante uma competição em Teutônia (RS), no mês de janeiro
Um adolescente de Brusque foi selecionado para integrar as categorias de base do Flamengo, no Rio de Janeiro. Henrique Mannrich, de 15 anos, é aluno do 9º ano do Colégio São Luiz e foi observado durante uma competição em Teutônia (RS), no mês de janeiro.
Depois de ser convidado a participar de testes no Rio de Janeiro, foi aprovado para se juntar ao clube.
Desde os dois anos começou a jogar futebol, aos três, começou a praticar nas escolinhas do colégio São Luiz. Ele atua como meio-campo.
“Vai ser uma experiência muito diferente, nunca saí de Brusque. Estou bem feliz e confiante de que, colocando tudo nas mãos de Deus, vai dar certo”, contou o estudante. “Desde pequeno jogo pelo colégio, que sempre incentivou o esporte. Isso também me ajudou na parte escolar, e sei que o Flamengo leva isso muito a sério, se eu não tivesse boas notas, não daria certo”.
Para o coordenador do Ensino Fundamental II e das Atividades Extracurriculares, Fabrício Bado, a conquista é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar.
“Receber uma notícia como essa é gratificante. O Henrique é exemplo de dedicação e disciplina, tanto nos estudos quanto no esporte. Isso mostra o resultado de uma formação integral que o colégio busca proporcionar. Parabenizamos a ele e à família por acreditarem e se empenharem nesse sonho”, destacou.
O professor de Educação Física e técnico de futebol do Colégio São Luiz, Luiz Armando Gulini, o Luizão, acompanhou de perto o desenvolvimento do aluno e celebrou o novo passo.
“O Henrique sempre foi comprometido, educado e respeitoso. Dentro e fora de campo, demonstrou valores que trabalhamos muito aqui no colégio: disciplina, humildade e respeito. Tenho certeza de que ele levará essas raízes para essa nova fase da vida”, afirmou.
