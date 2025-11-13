Brusquense de 15 anos é selecionado para jogar no Flamengo

Um adolescente de Brusque foi selecionado para integrar as categorias de base do Flamengo, no Rio de Janeiro. Henrique Mannrich, de 15 anos, é aluno do 9º ano do Colégio São Luiz e foi observado durante uma competição em Teutônia (RS), no mês de janeiro.

Depois de ser convidado a participar de testes no Rio de Janeiro, foi aprovado para se juntar ao clube.

Desde os dois anos começou a jogar futebol, aos três, começou a praticar nas escolinhas do colégio São Luiz. Ele atua como meio-campo.

“Vai ser uma experiência muito diferente, nunca saí de Brusque. Estou bem feliz e confiante de que, colocando tudo nas mãos de Deus, vai dar certo”, contou o estudante. “Desde pequeno jogo pelo colégio, que sempre incentivou o esporte. Isso também me ajudou na parte escolar, e sei que o Flamengo leva isso muito a sério, se eu não tivesse boas notas, não daria certo”.

Para o coordenador do Ensino Fundamental II e das Atividades Extracurriculares, Fabrício Bado, a conquista é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar.

“Receber uma notícia como essa é gratificante. O Henrique é exemplo de dedicação e disciplina, tanto nos estudos quanto no esporte. Isso mostra o resultado de uma formação integral que o colégio busca proporcionar. Parabenizamos a ele e à família por acreditarem e se empenharem nesse sonho”, destacou.

O professor de Educação Física e técnico de futebol do Colégio São Luiz, Luiz Armando Gulini, o Luizão, acompanhou de perto o desenvolvimento do aluno e celebrou o novo passo.

“O Henrique sempre foi comprometido, educado e respeitoso. Dentro e fora de campo, demonstrou valores que trabalhamos muito aqui no colégio: disciplina, humildade e respeito. Tenho certeza de que ele levará essas raízes para essa nova fase da vida”, afirmou.

