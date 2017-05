Brusquense é campeã de etapa nacional de tiro prático

Alexsandra Imhof Klann, atiradora do Clube de Caça e Tiro de Brusque, conquistou dois importantes prêmios para o município. Neste mês ela ganhou, na divisão Standard Damas, o 1º lugar da 2ª etapa do 30º Campeonato Brasileiro de IPSC 2017, realizado em Vitória, no Espírito Santo.

Já em abril, em Lages, Alexsandra obteve também a 1ª colocação na categoria Pistola Divisão Standard Damas, da 2ª etapa do Catarinense de IPSC – prova Nilton Fior.

O IPSC é uma sigla que significa “International Practical Shooting Confederation”, em português, Confederação Internacional de Tiro Prático. O IPSC não pode ser definido exatamente como uma modalidade de tiro, mas uma reunião de modalidades, que compreendem armas curtas, rifles, espingardas a até ar comprimido.