Brusquense é campeão mundial Sub-18 de beach tennis
André Caetano conquistou o título de duplas mistas em Cesenatico, na Itália
André Caetano foi campeão do Mundial Sub-18 de Beach Tennis, disputado em Cesenatico, no norte da Itália, na última semana. Nas duplas mistas, ao lado de Isa Massaioli, André venceu o italiano Leonardo Pivi e a letã Marta Andrejeva por 2 sets a 0, com parciais de 4-2 e 4-2.
A dupla brasileira passou por outras três fases antes da final. Primeiro, venceram os alemães Leon Koch e Sarah Guenther por 4-1 e 4-2. Nas quartas de final, a vitória foi sobre os franceses Raphael Payet e Teha Begnis, por 4-1 e 4-0.
As semifinais tiveram o jogo mais disputado, indo ao set de desempate. após saírem perdendo por 2-4 para os russos Olesya Borodina e Ilya Kukushkin, André Caetano e Isa Massaioli venceram o segundo set por 5-4 e garantiram vaga na final com 10-5 no tie-break.
Em 2025, André Caetano já venceu dois torneios adultos de beach tennis do circuito da Federação Internacional de Tênis (ITF). Em dupla com Leonardo Mariani, venceu o BT50 de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Mais recentemente, ao lado de Mateus Yuji, foi campeão do BT50 de Açailândia (MA).
Com as atualizações do ranking da ITF, o brusquense é hoje o número 81 do mundo no beach tennis
