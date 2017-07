Brusquense é eleita Miss Elegância no Miss Santa Catarina Be Emoticon

A brusquense Milena Härle (primeira à esq.) recebeu o título de Miss Elegância no concurso Miss Santa Catarina Be Emoticon 2017, realizado no sábado, 8, em Itajaí.

Ela ficou entre as sete finalistas da competição. O título foi conquistado por Tamíris Gallois Ficht, de Blumenau, que irá representar o estado no Miss Brasil. O segundo lugar ficou com a Miss Gaspar, Emanuele Pamplona e o terceiro com a Miss Florianópolis, Jacqueline Costa. Já Franciele Puchivaile, de São João Batista, ficou com o título de Miss Fotogenia.