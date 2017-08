Brusquense é eleita primeira princesa no concurso Miss Tattoo 2017

A brusquense Ana Cláudia Buss, 25 anos, foi eleita 1ª Princesa no concurso Miss Tattoo 2017, ocorrido no sábado, 19, durane a 4ª Expo Tattoo Floripa, no CentroSul, em Florianópolis.

Ao todo, 29 mulheres de várias cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, concorreram ao título de miss e princesas da tatuagem.

Na passarela, Ana Cláudia teve a companhia de uma jiboia arco-íris, a qual deu um brilho especial em seu look. Para a brusquense, a sensação de subir no palco e representar a arte da tatuagem foi inexplicável.

“Conviver com várias meninas lindas, cheias de estilo e com várias coisas em comum foi maravilhoso. Apesar de ter o espírito de competição fiz grandes amizades e todas acharam o resultado justo”, comenta.

O título de Miss Tattoo ficou com Tais Fava, de Florianópolis, tendo como 1ª princesa Ana Cláudia, 2ª princesa Thaís Guimarães. Além disso, neste ano o concurso aderiu ao título de 3ª princesa sendo eleita Bianca Kniz.

O próximo concurso que a brusquense participará ocorrerá em março de 2018, em Lages. “Agora, minha função como princesa será divulgar por um ano a próxima convenção de tattoo de Florianópolis”, informa.