Brusquense ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, Arnoldo Lana morre aos 103 anos

Faleceu nesta terça-feira, 5, o brusquense Arnoldo Lana aos 103 anos. Ele era o único ex-expedicionário, nascido em Brusque, ainda vivo, que lutou na Segunda Guerra Mundial. A morte foi confirmada pela família.

Durante o período da Guerra, serviu a Força Expedicionária Brasileira e residiu por um ano na Itália.

Nos últimos anos, recebeu diversas homenagens do TG-05-005, de Brusque, e também do 23º Batalhão de Infantaria, de Blumenau.

De acordo com um familiar de Arnoldo, ele foi internado na segunda-feira no Hospital Dom Joaquim.

O velório acontecerá no Cemitério do Santa Terezinha a partir das 10h desta terça-feira. Já a cremação ocorrerá no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, nesta quarta-feira.

*Colaborou: João Henrique Krieger

