Carolina Erbs, brusquense de 35 anos, foi surpreendida com uma gravidez de gêmeos quando já não esperava ter mais filhos. Para ela, porém, isso acabou sendo uma benção enviada por Deus para lhe conceder vários ensinamentos.

Ela e o marido Felipe moram no bairro São Pedro e têm cinco filhos: Diana, de 16 anos, Laura, de 9, Heitor, de 7, e os gêmeos Arthur e Thor, de 4. “É uma rotina bem corrida porque são bastante crianças. Tenho uma grande sorte de ter a mais velha, que me ajuda muito, mas ela também está em uma rotina bem intensa nos estudos”, conta Carol.

Gêmeos chegam de surpresa

Quando o terceiro filho do casal nasceu, Carol parou de trabalhar, mas se programou e voltou alguns anos depois.

Depois de terem as duas meninas, o casal queria ter um menino e, aí, veio o Heitor. Depois disso, o marido de Carol fez vasectomia para que não tivessem mais filhos. Anos depois, porém, eles foram surpreendidos com a notícia: estavam esperando não um, mas dois filhos.

“Ele fez exames por dois anos e achávamos que não tinha mais riscos de eu engravidar. Mas em um certo dia comecei a me sentir mal e descobri que estava grávida. Não bastasse, eram gêmeos. Eles não foram planejados, mas hoje sabemos que era para ser”.

Ela havia voltado a trabalhar pouco antes de descobrir que tinha engravidado dos gêmeos após abrir uma loja on-line de produtos para crianças, mas não conseguiu continuar. “Eu seguia com vontade de trabalhar e, quando eles fizeram 2 anos, resolvi trabalhar como administradora de imóveis, algo que eu posso fazer de casa”, conta.

Desde que descobriu que estava grávida dos gêmeos, Carol sabia que a vida da família ia mudar muito e, desde então, passou a estabelecer rotinas para se organizarem. “Nos programamos para termos uma rotina de dormir e de comer antes mesmo de eles nascerem, até para que eles se acostumassem. E isso é bem legal. Eles se ajudam e isso facilita bastante.

Atualmente, todos estudam pela manhã, então Carol se programa para resolver a maioria de suas demandas do trabalho durante este período. “Assim, à tarde eu consigo estar disponível para eles. É raro não ter algo para fazer fora de casa com eles durante à tarde”, relata.

“Onde a gente vai, a gente leva a alegria”

Carol admite que descobrir a gravidez de gêmeos foi um susto inicial, mas que, hoje, tem certeza de que tudo vale a pena.

“Tudo já estava pensado para termos três filhos, inclusive a nossa casa. Hoje, com eles aqui, porém, estamos muito felizes. Era o que a gente queria, mesmo sem saber. Os nossos filhos sempre terão companhia uns dos outros e também uma família grande, com muitos sobrinhos e primos, o que hoje é raro. E quando ficarmos mais velhos sempre teremos algo do nosso lado. Nos sentimos muito gratos. Nossa casa sempre vai estar cheia e as deles também”, reflete. “Onde a gente vai, é sempre uma alegria, porque é sempre muita gente”, completa.

A mãe acredita que as pessoas que não conhecem a sua história os acham “loucos”, mas, na sua fé, crê que Deus sabia que o que a família precisava era uma família ainda maior.

“Acho que o mundo precisa mais de ternura e carinho. Com a vinda de mais crianças, você aprende a viver dessa forma. Com muitos filhos, quase sempre as coisas não acontecem como esperado. Eu aprendi a ter muito mais paciência e eles também, assim como aprendem a dividir, cooperar e nos ajudar. Desde cedo, aprendem a não pensar só neles. E aquela frase que diz que amor de mãe não se divide e sim se multiplica é verdade. Ser mãe de muitos é um presente de Deus. Acho que Ele percebeu que somos merecedores. É um desafio, mas é gratificante”, resume.

