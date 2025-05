Brusquense morre após colisão com cavalos em Tijucas

Elias Hélio Cavalcante de Moura, morador do bairro Limeira, em Brusque, morreu na terça-feira, 6, após colisão com cavalos em uma rua da área rural de Tijucas. O acidente aconteceu por volta de 18h45.

Elias tinha 51 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária do Parque da Saudade. O sepultamento acontece ainda nesta quinta-feira, 8, a partir de 11h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Elias conduzia uma motocicleta e se chocou com dois cavalos que estavam soltos na via. Ele foi encontrado já sem sinais vitais pelos socorristas.