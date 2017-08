Brusquense participa do primeiro reality show de corretores de imóveis do Brasil

O brusquense Arthur Felipe Baron, 26 anos, participa do primeiro reality show de corretores de imóveis do país, o Top Brokers Brasil. O programa idealizado pelo palestrante e coach Wagner Bonato será transmitido por meio do canal do Youtube do organizador.

Desde segunda-feira, 21, Baron participa de provas, dinâmicas e realiza trabalhos para atingir metas de vendas de um empreendimento milionário, em Itajaí.

O objetivo em participar do programa, que é também uma mentoria, é buscar mais conhecimento para a área de atuação. “Participar do reality com o Wagner será um grande aprendizado, que com certeza dará mais visibilidade para nós que somos corretores”.

Há oito anos, Baron trabalha na imobiliária do pai, que recebe o sobrenome da família, em Brusque. Como está sempre em busca de atualizações no mercado imobiliário e acompanha os canais de Bonato, decidiu se inscrever.

Baron não foi o único interessado pelo reality em Brusque. A corretora Luzidete Fontes Ribeiro Bork, 34, também foi uma das 21 pré-selecionadas. Ela participou da seletiva em Balneário Camboriú, no dia 14 de agosto, mas não foi selecionada entre os 12 participantes.

“Pelo fato de ter que se dedicar ao trabalho em outro município, não consigo neste momento. Mas, mesmo assim, estar próxima ao Wagner foi uma experiência incrível, ele é uma inspiração para os corretores do Brasil”, diz.

Há quase dois anos na profissão, Luzidete conta que recebeu grande apoio do marido no início da carreira. “O começo é sempre o mais difícil e a gente pensa em desistir, mas com apoio da família e em busca de mais conhecimento, a gente supera os desafios”, comenta.

Bonato explica que inicialmente pensou em realizar uma mentoria de seis meses em sua empresa e divulgou nas redes sociais, onde possui mais de 100 mil seguidores, a maioria corretores de imóveis. “Eu imaginava que teria de quatro a cinco inscritos, mas quando vi, 103 corretores se inscreveram. Com isso, resolvi fazer o reality show de seis meses em Balneário Camboriú”, conta.

Em busca de pontuações

O reality show iniciou na segunda-feira, 21, e tem previsão de término dia 21 de janeiro de 2018. Durante todos os dias os participantes trabalharão na imobiliária de Wagner Bonato, focados nas vendas de um empreendimento que será lançado em breve, em Itajaí. “A intenção em transformar a mentoria em reality show, foi de criar conteúdo para os seguidores da internet”, explica.

No período do reality ocorrerão gravações, que após editadas em vídeos curtos, serão postadas no Youtube. Além do brusquense Arthur Felipe Baron, outros participantes de diversos estados do país, como Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e cidades de Santa Catarina competem para acumular pontuações.

Bonato detalha que os participantes terão metas a atingir, passarão por provas e, com isso, acumularão pontos. Mensalmente, o participante que tiver maior pontuação receberá prêmios, que são smartphones, tablets, notebooks, televisões e aparelhos de som. “Não haverá eliminações, mas caso algum participante não cumpra alguma regra, poderá ser substituído por outro”.

Cada participante receberá também as comissões pelas vendas que fizerem e, ao fim da competição, o ganhador que atingir a pontuação e a meta, poderá receber uma premiação de até R$ 100 mil. “Pretendo fazer a divulgação do resultado em um evento com mesmo nome do reality, que ocorrerá em janeiro, no Rio de Janeiro”, diz Bonato.

A segunda edição do reality já está sendo planejada pelo empresário, com a pretensão de levar o formato para a televisão.