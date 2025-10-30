Brusquense preso no Paraguai cumpria condenação por estuprar as próprias netas em Guabiruba antes de fugir

Novos detalhes vieram à tona sobre o homem de 50 anos, natural de Brusque, que foi preso no Paraguai na sexta-feira, 24, após dois anos foragido da Justiça.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Federal, ele foi condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão por estupro de vulnerável cometido contra três netas menores de 14 anos, em Guabiruba, no ano de 2015.

A prisão foi confirmada pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Paraguai, que atuou em cooperação com o Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), a Polícia Civil de Brusque e autoridades paraguaias.

Desde 2022, o homem era procurado pela Justiça catarinense, e as investigações indicaram que ele havia fugido para o país vizinho.

Em 2024, o MP-SC, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Brusque, solicitou ao Judiciário um mandado de busca e apreensão na casa da família do condenado.

A Polícia Civil conduziu as diligências e confirmou a suspeita de que ele havia deixado o Brasil. A partir disso, foi estabelecido um processo de cooperação internacional com apoio de um oficial de ligação da Polícia Federal no Paraguai.

O nome do foragido foi incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol, que reúne pessoas procuradas em vários países. A partir dessa inclusão e do intercâmbio de informações entre as autoridades, o paradeiro do homem foi confirmado, e a prisão foi efetuada.

Ele segue sob custódia no Paraguai enquanto aguarda os trâmites de extradição para o Brasil, onde deverá cumprir a pena imposta pela Justiça de Santa Catarina.

Leia também:

1. Homem suspeito de furtar 19 ovelhas em Brusque é preso em Camboriú

2. Previsão até domingo: veja o que o tempo indica para Brusque

3. Três homens morrem após grave colisão entre carro e caminhão na BR-470

4. VÍDEO – Homem morre após ser atropelado por caminhão em Navegantes

5. VÍDEO – Moradores relatam que crianças adoecem ao brincar perto de lixo descartado nos fundos de creche em Brusque

Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

