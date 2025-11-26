Brusquense sofre queda em prova do ciclismo BMX nos Jasc e vai passar por cirurgia

Acidente aconteceu na terça-feira, 25

O atleta brusquense Ariel João da Silva sofreu uma queda durante a prova do ciclismo BMX nos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) nesta terça-feira, 25, em Chapecó.

Ariel chegou até a final da modalidade. Na etapa decisiva, acabou sofrendo a queda. O atleta lesionou a clavícula. Uma região onde ele já havia passado por cirurgia rompeu e outra quebrou.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Brusque, ele está bem, medicado e sem dor, mas precisará passar por cirurgia, a ser realizada em Brusque.

A prova foi vencida por um outro atleta de Brusque, Guilherme Ribeiro.

