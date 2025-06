O empresário Paulo Cantoli, de 37 anos, vai aos Estados Unidos para torcer de perto pelo Palmeiras no Mundial de Clubes: estará em Nova Jersey e Miami para as partidas contra Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA, respectivamente. Confiante na classificação às oitavas de final, o brusquense viaja com um amigo de infância de São Paulo para um momento único, na primeira edição da competição com 32 clubes.

Não foi possível estar na partida contra o Porto neste domingo, 15, mas está garantida sua ida a Nova Jersey e Miami. Para o momento, dois jogos está bom, e três seria demais. “Como tenho filha pequena e uma esposa maravilhosa que me incentivou a ir, preferi não exagerar e somente assistir a dois jogos para ficar menos tempo fora de casa (risos).”

O Palmeiras enfrenta o Al Ahly às 13h (horário de Brasília) desta quinta-feira, 19, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, zona metropolitana de Nova Iorque. Em 23 de junho, segunda-feira, é a vez de encarar o Inter Miami, às 22h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, nos arredores de Miami.

O retorno após a partida contra o Inter Miami está confirmado. “Volto após a fase de grupos para torcer de casa, se Deus quiser.”

O investimento para a viagem pode girar em torno de 3 mil dólares. “Dá para fazer tranquilo com 3 mil dólares ficando bem, mas dependendo do nível de conforto que se quiser e de umas compras a mais, o valor pode ir bem mais além.”

Esta não será a primeira viagem internacional de Cantoli em nome da paixão pelo Palmeiras. Um exemplo é a ida ao Uruguai em 2021, quando assistiu nas arquibancadas do estádio Centenário à vitória por 2 a 1 na final da Libertadores sobre o Flamengo. Foi este título que deu ao clube a vaga no Mundial de 2025.

Projeções

Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami formam o Grupo A deste primeiro Mundial com 32 clubes. O otimismo pela classificação é evidente. O obstáculo mais complicado deverá estar nas oitavas de final.

“A lógica é que o Palmeiras passe e encontre PSG ou Atlético de Madrid. O que acontecer daí para frente é lucro. Não tem como competir com os times de primeira prateleira do futebol europeu. Mas, tratando-se de Palmeiras, o clube mais vencedor da história do futebol brasileiro, tudo pode acontecer”, afirma.

Apesar de considerar um grupo acessível, Cantoli avalia que outros dois clubes brasileiros partiram de um sorteio mais favorável. Um deles é o Flamengo, que enfrenta Chelsea, Espérance-TUN e Los Angeles FC-EUA. Na opinião do palmeirense, o Fluminense está em situação parecida, diante de Borussia Dortmund, Ulsan (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul).

“Acredito que somos o que tem mais chance de passar em primeiro lugar, mas acho que o Flamengo tem obrigação de passar, pois pegou um grupo com dois times inexpressivos. O Palmeiras não tem um Chelsea no grupo, mas tem outros três times que jogam um futebol de igual para igual. Vai ser no detalhe.”

Colecionador

Torcedor fanático, Paulo Cantoli é colecionador de camisas, com mais de 120 mantos do Palmeiras originais, em um acervo que reúne desde peças de 1970 até os dias atuais. “Tenho um escritório em casa com uma exposição de algumas das camisas.”

