Brusquense vence a segunda etapa do Brasileiro de Rally e lidera o campeonato

O piloto brusquense Denísio do Nascimento venceu a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, realizada no fim de semana, no Tocantins. Com a vitória na etapa, a equipe do brusquense assumiu a liderança geral do principal campeonato do país.

Foram dois dias de competição. Os pilotos saíram de Palmas, capital do Tocantins, no sábado, 3, em direção ao município de São Félix, no interior do estado, passando pelo temido deserto do Jalapão. “Rodamos mais de 500 quilômetros por dia. Foi uma prova muito dura e longa, andamos o tempo todo na areia, com temperatura acima dos 40ºC, o que dá um desgaste físico muito grande”, diz.

No primeiro dia de disputas, o brusquense ficou com a segunda colocação. Na etapa final, disputada no domingo, 4, Denísio também finalizou a prova na segunda posição, o que com a somatória dos dois dias, lhe rendeu o título da etapa, com um tempo de 7 horas e 56 minutos.

“Estávamos em terceiro no campeonato e com a vitória geral nesta etapa passamos a liderar. Agora, é ter cautela e chegar bem fisicamente até o fim do campeonato para poder disputar o Rally dos Sertões, que é a última etapa e a prova mais longa”.

Denísio, que competiu durante 15 anos em cima de motos, agora desbrava a categoria destinada aos veículos UTVs – intermediário entre um carro e um quadriciclo. Este é o primeiro ano que ele está disputando um campeonato nesta categoria. “Parei em 2014 com a moto e voltei a andar em 2015 nos UTVs. Em 2015 e 2016 participei apenas da etapa do Rally dos Sertões. Agora, com a nova equipe, que vou participar de todas as etapas do campeonato”.

Ao todo, o Campeonato Brasileiro terá quatro etapas. A terceira etapa será em Lages, nos dias 1 e 2 de julho. A quarta e última etapa será a do Rally dos Sertões, a prova que deve decidir o título. “O Sertões é a prova com peso máximo. Serão sete dias de prova, com sete especiais, então cada dia é como se fosse uma etapa, por isso é importante manter o preparo para chegar bem nesta fase”.

A equipe do brusquense é formada por oito pessoas. Para ele, é imprescindível a afinidade entre o piloto e a equipe. “A vitória no carro é diferente da moto. Na moto, depende 80% do piloto. No carro, é um conjunto de fatores, a equipe, a manutenção, a mecânica. Não é possível vencer uma prova longa se não tiver uma boa equipe”.