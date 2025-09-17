O brusquense Gabriel Schmitz, de 14 anos, radicado em Itajaí, foi campeão da terceira etapa do Circuito Nacional Infantojuvenil de Tênis, disputada em Caxias do Sul (RS).

Ao lado de Vinícius Marx, o tenista venceu a final da categoria 16 anos duplas nesta segunda-feira, 15, contra Gabriel Oliveira e Rodrigo Golombek. É a segunda etapa vencida por Schmitz e Marx, que também foram campeões em Itajaí, em março.

O triunfo na final foi obtido com um tie-break muito equilibrado: as parciais foram 6-2, 2-6 e 11-9. A competição na categoria contou com a participação de 23 duplas.

A dupla campeã começou nas oitavas de final, vencendo Felipe Silva e Arthur Laureano Oliveira por 2 sets a 0 (6-3, 6-1). Nas quartas, passaram por Rodrigo Edelweiss e Pedro Silveira Martins com sets em 6-2 e 6-1.

As semifinais tiveram a vitória de Gabriel Schmitz e Vinícius Marx com um placar bem mais equilibrado: 2 a 1, com parciais de 4-6 6-1 e 10-7.

A quarta etapa do Circuito Nacional Infantojuvenil será realizada em Curitiba (PR) de 19 a 30 de novembro.

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

