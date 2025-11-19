Brusquense viraliza com conteúdo católico nas redes sociais e chega a 160 mil seguidores

O brusquense Matheus Pereira, de 27 anos, começou com o objetivo de apenas externalizar os seus estudos católicos nas redes sociais e, atualmente, acumula quase 160 mil seguidores em seu Instagram.

Matheus também atua como copywriter e cria conteúdos publicitários para marcas desde 2018.

Assim que entrou no mercado de trabalho com conteúdos publicitários para seus clientes, em 2018, ele decidiu começar a promover sua própria imagem também, pois acreditava que isso lhe traria mais credibilidade. O criador iniciou com conteúdos sobre marketing, percebeu que não estava tendo resultados e migrou seu conteúdo para o cinema. “É uma outra paixão que tenho”, contou Matheus.

Ele dava dicas de filmes e séries para assistir em diversas plataformas de streaming. Nesse período, sua visibilidade cresceu e ele conquistou 12 mil seguidores, mas não sentia que deveria continuar.

Durante um tempo afastado de Deus e sem vontade de frequentar a igreja, Matheus saiu da casa dos pais e passou a residir em Florianópolis, onde morou por cerca de dois anos.

Em dezembro de 2023, ele conta que estava em seu quarto quando teve uma vontade muito forte de fazer a oração de consagração à Maria. Fez a oração, se emocionou profundamente e percebeu que precisava voltar para Brusque e se reaproximar de Deus e da família.

No ano de 2024, Matheus se dedicou ao estudo do catolicismo e da história da Igreja. Ao aprofundar seus estudos, sentiu a necessidade de externalizá-los. Segundo o criador, nunca pensou em viralizar na internet ou ganhar dinheiro com o conteúdo, mas viu nisso uma forma de evangelizar outras pessoas.

Matheus utiliza a tática de contar histórias relacionadas ao catolicismo no estilo “fofoca”, sempre intrigando o público a querer saber mais e gerando engajamento nos vídeos.

Para o futuro, Matheus planeja criar produtos que possam ser mais eficazes na evangelização, não apenas vídeos curtos, que podem ser facilmente esquecidos por quem assiste, mas conteúdos que realmente auxiliem as pessoas na caminhada católica.

O criador de conteúdo também conta que, em 2024, quando estava extremamente focado e devoto, surgiu uma dúvida vocacional: se deveria seguir a carreira de padre. Pediu um sinal a Deus e, na mesma semana, conheceu sua atual noiva, Kauany Raiser.

Kauany trabalha com fotografia e auxilia Matheus nos conteúdos, assim como ele a auxilia. “O apoio dela é muito importante para que eu continue nessa jornada”, concluiu Matheus.

