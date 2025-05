Brusquense vota na eleição presidencial da Polônia; entenda como funciona

No sábado, 17, Ivan José Walendowsky, fundador da Fundação José Walendowsky, exerceu seu direito ao voto como cidadão polonês no Consulado Geral da República da Polônia, em Curitiba (PR).

A votação antecipada no continente americano ocorreu por causa do fuso horário, já que o pleito na Polônia estava oficialmente marcado para domingo, 18. Embora o voto não seja obrigatório, Ivan fez questão de participar.

Disputa presidencial

O prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, político pró-União Europeia, conquistou uma vitória apertada no primeiro turno das eleições presidenciais da Polônia, realizado no domingo. Ele enfrentará o nacionalista Karol Nawrocki no segundo turno, conforme resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

A segunda etapa da eleição, marcada para 1º de junho, será decisiva para o futuro da Polônia, país membro da União Europeia e da Otan, já que o presidente tem poder de veto significativo.

Trzaskowski, candidato da Coalizão Cívica (PO), obteve 31,36% dos votos, contra 29,54% de Nawrocki, segundo informou a Comissão Eleitoral.

Juntos, os dois candidatos de extrema direita somaram 21,15% dos votos.

